La sede del CUS Mo.Re a Modena ha ospitato oggi la cerimonia di consegna Premi di Studio Unimore Sport Excellence (USE), alla presenza del Magnifico Rettore Unimore Carlo Adolfo Porro, della Delegata per lo Sport in Ateneo Prof.ssa Isabella Morlini e del Presidente del CUS Mo.Re Diego Caravaglios.

I Premi consegnati in questa edizione sono quattro: Premi di Studio Mattia Dall’Aglio, Premi di Studio Luciano Landi, Premi di Studio Giorgio del Rio (ICT Group-Atletica Reggio) e Premio di Studio SAU Group.

I Premi di Studio USE, assegnati a studenti e studentesse particolarmente meritevoli del programma Unimore Sport Excellence, sono resi possibili grazie al generoso contributo di coloro che, credendo nei valori fondanti dello sport, hanno scelto di sostenere la doppia carriera accademico-agonistica degli atleti e delle atlete dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

“I premi che attribuiamo oggi si configurano come un supporto ad atleti e atlete che con tenacia e passione cercano ogni giorno di conciliare al meglio lo studio universitario e la loro attività sportiva agonistica. Quest’anno gli ammessi al programma USE sono ancora più numerosi degli anni passati e siamo molto gratificati dal fatto di avere giovani atleti/e che scelgono il nostro Ateneo anche per accedere alla dual career” – commenta la Delegata per lo Sport Prof.ssa Isabella Morlini.

Il Premio Mattia Dall’Aglio è stato istituito nell’AA 2017/18 in memoria dello studente atleta Mattia Dall’Aglio, deceduto nell’agosto del 2017, per volontà della famiglia che ogni anno contribuisce economicamente, insieme ad un gruppo di amici, a questa iniziativa. I Premi di Studio Mattia Dall’Aglio, che ammontano a 2.500 euro, vengono assegnati ad un massimo di 4 studenti ammessi al progetto Unimore Sport Excellence che risultino possedere un curriculum sportivo ed un curriculum accademico di eccellenza.

Per l’A.A. 2021/2022 i vincitori/trici dei Premi Mattia Dall’Aglio sono: Giulia Guarriello, iscritta al secondo anno del corso di laurea in Biotecnologie (Atletica Leggera); Fabio Schiabel, iscritto al primo anno del corso di laurea in Ingegneria Gestionale (Rugby); Gabriele Sortino, iscritto al primo anno del corso di laurea in Ingegneria Informatica (Pallamano) e Carolina Trocca, iscritta al primo anno del corso di laurea in Scienze Biologiche (Nuoto pinnato).

Quest’anno è la seconda edizione del Premio Luciano Landi che è stato istituito nell’AA 20.21 in memoria del Direttore Tecnico Sportivo Luciano Landi, prematuramente deceduto nell’agosto del 2020, per volontà della Famiglia Landi. La famiglia finanzia due premi di studio del valore di 2500 euro ciascuno, per studenti/esse ammessi al progetto USE, che risultino possedere un curriculum sportivo ed un curriculum accademico di eccellenza. Luciano Landi, allenatore e direttore sportivo dell’Associazione Amici del Nuoto dei Vigili del Fuoco di Modena, ha contribuito alla crescita di tanti giovani atleti, tra i quali Mattia Dall’Aglio.

Le vincitrici dei Premi Luciano Landi 2021/22 sono: Rachele Barbieri, iscritta al terzo anno del corso di laurea in Scienze Giuridiche dell’impresa e della pubblica amministrazione (ciclismo) e Lucrezia Zironi, iscritta al primo anno del Corso di Laurea in Scienze Biologiche (Kayak).

Il Premio di studio Giorgio del Rio è stato istituito nell’AA 2021/22, grazie al contributo dell’azienda del territorio reggiano ICT Group, a favore di due studenti/esse meritevoli che siano anche praticanti di Atletica leggera a livello agonistico. Il Premio, del valore di 2500 euro, è indirizzato a studentesse e studenti dei Dipartimenti di Ingegneria di Unimore.

I vincitori sono: Valentina Gavioli, iscritta al secondo anno del corso in Ingegneria Gestionale (specialità velocità con “La Fratellanza 1874” di Modena) e Matteo Corradini, iscritto al secondo anno del corso in Ingegneria Informatica (specialità velocità con “La Fratellanza 1874” di Modena).

Il Premio SAU Group è stato istituito nell’AA 2021/22, grazie al contributo di questa azienda modenese, a favore di un partecipante meritevole del programma Unimore Sport Excellence. Il Premio, del valore di 2500 euro, è indirizzato a studentesse e studenti dei Dipartimenti di Ingegneria, prevedendo anche la possibilità di un tirocinio aziendale.

La vincitrice di quest’anno è Valentina Gottardi, iscritta al corso di Ingegneria Gestionale (Beach Volley).

Il programma Unimore Sport Excellence, sottoscritto da CONI e Unimore nel giugno 2017, è destinato a supportare l’attività di apprendimento e di formazione universitaria di studenti-atleti che svolgono con continuità un’attività sportiva agonistica di interesse nazionale ed internazionale.

L’arruolamento nel progetto crea le condizioni per consentire ai giovani atleti di talento di conciliare al meglio sport agonistico e impegno universitario, e permette di accedere alla cosiddetta “dual carreer”, quel sistema cioè di benefici e di strumenti che l’Ateneo mette in atto per facilitare il completamento della carriera universitaria contemporaneamente alla carriera agonistica.

All’ultima edizione sono stati ammessi 56 candidati/e: 21 studentesse e 35 studenti, 42 dei/lle quali iscritti/e alla laurea triennale e 14 alla magistrale.