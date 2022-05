Al via l’evento cardine della commemorazione decennale del sisma 2012 con la “Human Library – Le Voci del Sisma”. Una due giorni, da domani, venerdì 27 e sabato 28 maggio, presso le scuole medie Montanari di via Tazio Nuvolari 4, che ripercorrerà i drammatici momenti del terremoto 2012 attraverso le parole e quindi le testimonianze dirette di tanti ospiti che lo hanno vissuto direttamente: rappresentanti delle Istituzioni e delle imprese, ex dirigenti scolastici, medici ed operatori sanitari, rappresentanti del mondo del Volontariato, giornalisti.

I loro interventi e racconti, fungeranno da prezioso strumento conoscitivo per i più giovani e gli studenti, che non possono ricordare o non hanno vissuto in prima persona i terribili giorni del maggio di dieci anni fa e di conseguenza non possono riconoscersi ed identificarsi nei monumenti cittadini, simbolo della nostra Comunità, così fortemente danneggiati dal susseguirsi delle forti scosse sprigionate dal sisma.

Gli interventi della due giorni saranno suddivisi per spazi tematici di appartenenza degli ospiti/relatori. Tre ambiti differenti riconoscibili da appositi gazebo identificabili e ciascuno con almeno una trentina di posti, collocati all’interno del giardino della Scuola e così predisposti: Sanità e Sociale, Scuola e Socialità, Economia, Istituzioni, Volontariato ed Emozioni del Sisma (spazio tematico, questo, riservato alle testimonianze di diversi psicologi dell’Ausl che si faranno portatori dei risvolti psicologici ed emozionali causati dal terremoto sulle persone). Ciascun ospite/relatore, effettuerà un intervento o testimonianza di almeno mezz’ora: 20 minuti circa di relazione e dieci di domande. L’Amministrazione comunale ha scelto il giardino delle scuole “F. Montanari”, proprio perché in occasione di quei tragici giorni di 10 anni fa, quel luogo era il punto di riferimento dei cittadini.

La “Human Library – Le Voci del Sisma” è un evento promosso dall’Amministrazione Comunale di Mirandola ed è stato fortemente voluto dall’Assessorato alla Cultura dello stesso Comune in collaborazione con Il Centro Documentazione Sisma.

IL PROGRAMMA

Venerdì 27 maggio

Spazio tematico: sanità e sociale

dalle 9 alle 19 saranno ben nove gli interventi e tutti dedicati al sisma vissuto dal punto di vista di medici, infermieri ed operatori sanitari che racconteranno in prima persona le loro esperienze durante le fasi di emergenza del terremoto;

Spazio tematico: scuola e socialità

dalle 9 alle 19 altrettanti interventi (nove) riguardanti il sisma vissuto sotto l’ottica della scuola da parte di docenti ed ex dirigenti scolastici – ma anche di personalità legate al mondo della comunicazione e dello sport – che si faranno fruitori di cosa ha significato per loro il sisma del 2012, ognuno nei ruoli che allora ricopriva o tuttora ricopre.

Spazio tematico: economia

dalle 9 alle 19 sempre nove gli interventi da parte di altrettanti relatori – appartenenti al mondo delle imprese, delle associazioni di categoria e dell’Agricoltura – che racconteranno l’impatto che il sisma ha avuto sul comparto economico di riferimento.

Sabato 28 maggio

Nella giornata conclusiva della due giorni di “Human Library” oltre ad importanti interventi di personalità di spicco appartenenti al mondo delle Istituzioni, del Volontariato e della Psicologia – in programma indicativamente dalle 9.30 alle 18 – due gli appuntamenti di pari rilievo commemorativo:

dalle 8.30 alle 9.30, in prossimità della targa commemorativa affissa presso la scuola media Montanari, ci sarà la commemorazione delle vittime del sisma con letture e musiche a cura degli alunni e degli insegnanti dell’istituto stesso;

dalle 11.30 alle 12.30, presso l’aula magna dell’istituto, si terrà invece una conferenza dal titolo “La ricostruzione post sisma oggi” in cui interverrà Letizia Budri, architetto ed Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Mirandola e il dottor Filippo Molinari, Capo Segreteria del Presidente della Regione Emilia Romagna;

Tutti gli eventi in programma relativi al decennale sisma 2012, possono essere consultati sul sito https://www.comune.mirandola.mo.it/decennale-sisma-2012.