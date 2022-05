E’ partito ieri un ciclo di esercitazioni per il contrasto del rischio NBCR (nucleare biologico chimico e radiologico) che coinvolge il personale specializzato del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia. Le stesse si inseriscono nelle attività periodiche di addestramento previste per la risposta alle emergenze e calamita da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sono stati scelti due scenari in particolare: al mattino, un incidente chimico presso un’Azienda di Sant’Ilario d’Enza con simulazione di dispersione di ammoniaca da un impianto frigorifero. Intervento delle squadre per intercettare la fuga, soccorrere un lavoratore svenuto ed effettuare la decontaminazione chimica degli operatori (si tratta della Friolog dove la scorsa settimana c’è stata veramente una fuga di ammoniaca, ma l’esercitazione dei Vigili del fuoco era stata già organizzate il mese scorso – ndr)

Al pomeriggio, scenario radiologico: simulazione di incendio nel deposito rifiuti radioattivi del reparto medicina nucleare dell’Ospedale Santa Maria nuova. Intervento della Polizia locale per l’interdizione della viabilità, spegnimento dell’incendio da parte degli addetti antincendio ospedalieri, arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco con il convoglio dei mezzi NBCR. Dopo la vestizione con le tute “scafandrate” e viene effettuata la delimitazione delle zone pericolose in funzione dei livelli di contaminazione misurati. Infine il confinamento della sostanza radioattiva dispersa ed il soccorso ad un operatore VF colto da malore.

In entrambi i casi, le simulazioni hanno consentito di testare favorevolmente la validità dei piani di emergenza interni delle rispettive Aziende e di avere sul posto un prezioso scambio di informazioni e conoscenze. Il ciclo delle esercitazioni andrà avanti fino a venerdì 27 maggio coinvolgendo circa 80 uomini da tutte le sedi del Comando. Nei giorni 25 e 26 maggio vi saranno ulteriori esercitazioni in ambito sismico presso il Comune di Reggiolo. Queste esercitazioni sono condotte in parallelo con l’esercitazione a carattere sismico in corso a Finale Emilia (MO) dove sono coinvolti più Comandi della Regione.