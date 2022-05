Monghidoro ospita il “1° Meeting dei Comuni “Plastic Free” della Città Metropolitana di Bologna, organizzato dal Comune di Monghidoro e con il patrocinio della Città Metropolitana, nell’ambito delle iniziative del “Bologna Montana Evergreen Fest”, il Festival dell’ambiente e della Sostenibilità, che avrà luogo dal 28 maggio al 5 giugno in collaborazione tra i Comuni di Bologna Montana (Loiano, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, e l’associazione Viva il Verde.

Cresce la mobilitazione nazionale ed internazionale contro l’inquinamento da plastiche monouso e il Comune di Monghidoro (BO) organizza, con il patrocinio della Città Metropolitana, il “1° Meeting dei Comuni #PlasticFree” della Città Metropolitana di Bologna, che si terrà il 28 maggio 2022 alle ore 10.30 nella Sala Conferenze del Municipio. L’evento, che si collega alle iniziative Europee per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), è dedicato agli Amministratori dei Comuni bolognesi, che potranno partecipare in presenza o da remoto via web, e ha l’obiettivo di generare indicazioni operative e un confronto costruttivo tra le varie Amministrazioni, circa le misure da adottare per rendere efficace l’applicazione della “Direttiva UE n° 904/2019 Single Use Plastic”, in vigore dal 1° gennaio 2024. Ospite del Meeting il Comune di Tivoli (Roma), 1° Comune in Italia che lo scorso luglio ha emanato un’ordinanza che già dal primo gennaio 2022 ha messo al bando l’uso di plastica e bioplastica monouso.

Il meeting desidera informare e sensibilizzare gli amministratori dell’area bolognese dell’ambito metropolitano circa la possibilità di emanare ordinanze per liberare dalla plastica i loro territori. Si tiene a Monghidoro, che “da sempre ha fatto della tutela dell’ambiente la sua ragion d’essere”, dichiara il Sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi. “È molto importante che a livello territoriale le comunità si adoperino per dare concreta attuazione alle direttive dell’Unione Europea, che devono trovare traduzione nella legislazione nazionale. Il primo incontro degli Amministratori della Città Metropolitana di Bologna interessati a questo percorso rappresenta un passo importante affinché, tra Comuni e attraverso la Città metropolitana, ci si muova insieme per arrivare a risultati tangibili, e anche per dimostrare che le istituzioni più vicine e legate ai territori sono quelle che più sentono il problema e che più agiscono operativamente”. Obiettivo principale, quello di trovare politiche Plastic Free efficaci partendo dal locale. Secondo il Sindaco “La pandemia ha moltiplicato le plastiche monouso ma per fortuna molti Comuni in Italia stanno varando delibere per limitarne o abolirne l’uso. Questo primo incontro vuole mettere in luce “best-practice” normative e tecnologiche e servirà a realizzare una svolta Ecodigital a partire dal basso”. Un’iniziativa virtuosa, questa, che fa da apripista per unire le sinergie tra amministrazioni. “Da Tivoli, primo Comune Plastic Free italiano, è partito un percorso che vede protagonisti e in coordinamento tra loro tutti i Comuni, in Italia, che intendono impegnarsi concretamente nella transizione ecologica Plastic Free”, afferma l’Ing. Francesco Girardi, principale relatore e Amministratore Unico di Asa Tivoli Spa, società “in house” del Comune di Tivoli che si occupa della gestione dei rifiuti. “Finalmente dalla teoria possiamo passare alla pratica grazie a strumenti normativi e operativi applicabili localmente in recepimento delle Direttive Europee e globali contro l’usa e getta.”

Il Convegno, infine, porrà le basi per una sempre più stretta collaborazione operativa tra i Comuni bolognesi interessati e quello di Tivoli, in tema di condivisione di politiche congiunte relativamente al turismo ecosostenibile.

Programma:

Saluto ai partecipanti

Sindaco di Monghidoro Avv. Barbara Panzacchi

Introduzione al tema

Dott. Claudio Tedeschi Consigliere Speciale Sostenibilità del Sindaco di Monghidoro

Videomessaggio agli Amministratori

Prof. Paul Connett (St. Lawrence University New-York) Founder International Zero Waste

Ecosostenibilità applicata come leva per un turismo sostenibile

Dott. Luigi di Prisco (Presidente Consiglio Comune di Sorrento)

Strumenti operativi per il recepimento delle Direttive Europee in tema di “Plastic Free”

Ing. Francesco Girardi Amministratore Unico Asa Tivoli S.p.A

Politiche congiunte in temi di politiche “green” relative al Turismo Ecosostenibile

Dott. Giuseppe Proietti Sindaco Comune di Tivoli

Diretta streaming sulla Pagine Facebook del Comune di Monghidoro (https://www.facebook.com/ComuneMonghidoro OfficialPage)