Ha accolto i giovanissimi studenti dalle prime settimane dell’anno, ma sarà inaugurata ufficialmente sabato, 28 maggio, la nuova scuola primaria Peep – Pieve, che anche in quest’ultimo periodo ha visto alcuni interventi di miglioramento degli spazi esterni e dei servizi. L’inaugurazione in realtà si svilupperà sull’arco di due momenti: il primo sarà venerdì, 27 maggio, dalle ore 17 con un pomeriggio di laboratori, per giocare ascoltare, creare. Sabato alle ore 10 l’inaugurazione ufficiale: interverranno il Sindaco di Castelnovo Enrico Bini, il Vicesindaco e Assessore alla scuola Emanuele Ferrari, l’Assessore regionale alla Scuola Paola Salomoni, la Vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia Ilenia Malavasi, il Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Paolo Bernardi, la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Bismantova Giuseppina Gentili.

Dall’inizio dell’anno, dopo le vacanze natalizie, gli studenti della Scuola primaria Peep-Pieve hanno potuto usufruire di una struttura sicura, adeguata alle loro esigenze formative e di socializzazione, con spazi ampi e luminosi. Anche dopo che sono entrati gli studenti e i docenti nelle aule della scuola, sono state apportate alcune migliorie conclusive, in modo da rendere ottimali le condizioni di utilizzo della struttura. La nuova Scuola Primaria è stata realizzata grazie anche a un finanziamento di 2,5 milioni di euro destinati dal Miur con fondi BEI (Banca Europea degli Investimenti) assegnati nel 2017 da graduatoria regionale, oltre al concorso finanziario Comune e un contributo GSE per Conto termico per 688.000 euro.

Un ulteriore stralcio di lavori, che prevede un ampliamento della stessa scuola primaria, la nuova scuola d’infanzia e il nuovo Centro confezionamento pasti, partirà a settembre 2022: questi nuovi edifici sorgeranno nella stessa area in cui insistevano le strutture precedenti, e anche su questo secondo stralcio il Comune di Castelnovo ha ricevuto importanti finanziamenti per 3.500.000 euro da mutui BEI assegnati nel 2018 sempre da graduatoria regionale, 1.450.000 euro da contributo GSE conto termico, mentre l’apporto da parte dell’ente comunale sarà di 1.590.000 euro.