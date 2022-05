Questa sera poco prima delle 20 in località Stuffione di Ravarino tre auto si sono scontrate su via Muzza in prossimità dell’incrocio con via Giliberti. Tre i feriti, per uno di questi si è reso necessario l’intervento l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall’abitacolo. Sul posto oltre ai sanitari del 118 con elicottero anche la Polizia di Stato e i Carabinieri



