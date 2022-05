Nella giornata di oggi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso della prosecuzione delle attività di controllo affidate all’Arma per la verifica del rispetto delle misure limitative della libertà personale disposte dall’Autorità Giudiziaria presso le abitazioni, hanno tratto in arresto un 71enne per il reato di evasione.

L’uomo, che era stato tratto in arresto per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti l’8 febbraio scorso poiché raggiunto dalla misura cautelare della custodia in carcere in occasione di un’operazione antidroga. Successivamente la misura era stata sostituita con quella meno afflittiva degli arresti domiciliati, nel corso della quale i Carabinieri avevano già proceduto alla denuncia e all’arresto dell’anziano per accertate violazioni.

All’atto dell’ultimo controllo di questo pomeriggio, l’equipaggio dell’Arma lo ha rintracciato fuori dall’abitazione, mentre stava rientrando a casa con due borse della spesa.

La persona arrestata verrà condotta davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.