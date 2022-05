Domani mercoledì 25 maggio si terrà la tradizionale processione, dalla Cattedrale di San Pietro alla Basilica di San Petronio, al seguito dell’icona della Beata Vergine di San Luca, con divieto di transito veicolare lungo il percorso dalle 17 alle 19 su via Indipendenza (dalla Cattedrale di San Pietro), piazza Nettuno (lato Palazzo Podestà), piazza Maggiore, via Dell’Archiginnasio, piazza Galvani e ritorno in via Indipendenza lungo lo stesso percorso.

Ordinanza del traffico

Dalle 16:45 alle 18:45 le linee di bus Tper effettueranno deviazioni di percorso. Inoltre, negli orari di chiusura delle strade del centro sarà istituita una navetta “Due Torri-Viali”, che effettuerà il percorso circolare Piazza di Porta Ravegnana – Strada Maggiore – viale Ercolani – via San Vitale – piazza di Porta Ravegnana. Maggiori info https://www.tper.it/sanluca2022