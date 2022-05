Incendio di un fienile in via Casal di ferro a Villa Gaida di Reggio Emilia. Le fiamme hanno interessato un capannone con all’interno 600 rotoballe e vari macchinari agricoli. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco di San Ilario e di Reggio. Cause da accertare.



