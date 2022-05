La Uiltec di Modena e Reggio Emilia giunge al suo terzo Congresso territoriale e nella giornata di venerdì 20 maggio 2022 riconferma Fulvio Bonvicini alla sua guida. Un traguardo importante per il sindacato e per lo stesso Bonvicini che conferma il suo operato e quanto fatto sin qui di buono.

Alla presenza di Luigi Tollari, Segretario Generale Uil di Modena e Reggio Emilia, Marco Lupi della segreteria nazionale Uiltec, Fabio Balzani, Tesoriere Uiltec Emilia Romagna ed altri membri del sindacato, il segretario Bonvicini ha aperto i lavori con una relazione che ha toccato diversi punti: dall’attualità della guerra in ucraina, passando per la crisi energetica e sino ad arrivare alla situazione politica ed economica del Paese. Bonvicini inoltre, ha sottolineato l’importante lavoro svolto dalla categoria, dai delegati e da tutti gli addetti ai lavori nelle aree di appartenenza (tessile, energia, chimica) delle aziende del territorio, soprattutto dopo le difficile fasi vissute durante la pandemia, che ancora oggi è presente e va fronteggiata.

“Non posso che essere soddisfatto della partecipazione dei delegati e degli ospiti che hanno seguito i lavori del Congresso – dichiara il Segretario Generale Uiltec Modena – Reggio Emilia Fulvio Bonvicini -. Il loro contributo è stato prezioso per gli spunti che sono emersi nel dibattito durante i lavori: questi spunti ci permetteranno di poter agire, con la rinnovata fiducia nei confronti del sottoscritto a ricoprire la carica di Segretario Generale di Modena e Reggio Emilia , all’interno dei luoghi di lavoro per tutelare al meglio quelli che sono gli interessi sia collettivi che individuali dei lavoratori che rappresentiamo. Ci aspettano nuove sfide per il futuro – conclude il Segretario Bonvicini – e noi dovremmo essere pronti e preparati ad accoglierle, sempre a sostegno dei lavoratori.”