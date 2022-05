I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno deferito all’Autorità Giudiziaria Minorile, una ragazza 17 enne di origini tunisina per furto aggravato in concorso con una coetanea, dileguatasi poco prima dell’arrivo della pattuglia. Le due ragazze, dopo aver commesso il furto all’interno di un negozio di abbigliamento sito in via Indipendenza, si sono date alla fuga in strada senza pagare la merce.

Il personale di vigilanza, notata la scena le ha inseguite chiamando contestualmente il “112”. Durante la fuga, una delle due minorenni è riuscita a scappare mentre l’altra è stata bloccata con due grosse borse tra le mani, piene di capi di abbigliamento di vario genere, alcuni dei quali asportati poco prima ad un altro negozio di abbigliamento della zona.

I Carabinieri, su attivazione della Centrale Operativa di Bologna, si sono recati sul posto e dopo aver identificato la minorenne e restituito la refurtiva recuperata del valore complessivo pari a 250,00 euro, hanno riaffidato la ragazza alla responsabile di una comunità per minori di Bologna che la ospita.