Una bambina di quattro anni di origine nigeriana è morta questa mattina a Modena, cadendo da un balcone posto al settimo piano di via Cardarelli, traversa di via Giardini. Pare che la bambina fosse in casa con la madre e i due fratellini. Immediati i soccorsi, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al 118, anche la polizia scientifica.



