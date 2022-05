Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Modena hanno eseguito una serie di controlli in luoghi della città più esposti a fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, al fine di prevenire e contrastare la diffusione delle droghe tra i giovani.

Nel corso del servizio espletato il Piazza XXII Aprile, i militari si sono imbattuti in un 30enne il cui atteggiamento, decisamente sospetto, ha indotto loro ad approfondire gli accertamenti. Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di tre dosi di crack e quattro di hashish, oltre a denaro contante per oltre 450 euro. La persona è stata deferita alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.