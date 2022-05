Intorno alle 4.00 di oggi, i carabinieri della stazione di Bibbiano unitamente ai vigili del fuoco sono intervenuti in via Montenero a Piazzola di Bibbiano dove, per cause ancora a vaglio, si è sviluppato un incendio in un capannone adibito a deposito di attrezzi e macchinari agricoli. Le fiamme, stando ai primi accertamenti, si sono sviluppate all’interno di un deposito di legname per poi espandersi al capannone, distrutti diversi mezzi aziendali; salva la casa adiacente grazie alla prontezza delle squadre dei vigili del fuoco intervenute, ancora sul posto per le ultime operazioni. Nessuno è rimasto ferito. Sulle cause sono in corso gli accertamenti.



