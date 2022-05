Ultima uscita stagionale per l’Emil Gas Scandiano, impegnata alle 18 di domenica in terra ferrarese contro la Cestistica Argenta, nel match che chiude la Poule Playout di Serie C Silver maschile. La formazione di Spaggiari, col successo dell’ultimo turno su San Lazzaro, ha centrato la matematica permanenza in categoria ed ora proverà a chiudere in vetta il girone, dal momento che ha 2 lunghezze di vantaggio sui “cugini” della Rebasket.

Argenta, dal suo canto, deve ancora conquistare la permanenza in categoria e, nell’ultimo turno, ha perso proprio contro la Rebasket, vedendo vanificata la rimonta sul più bello. Nelle fila estensi il giocatore più pericoloso è l’esterno Grazzi (15 punti), uno dei tre in doppia cifra di media insieme al play Magnani e al lungo Martini; dirigono l’incontro i fischietti bolognesi Graziosi e Vaccarella; nel match del PalaRegnani l’Emil Gas andò ko con il punteggio di 61-54.