Il Giacobazzi punta a fermare la corsa del Rugby Livorno per regalarsi una domenica da grande. Compito per nulla facile per capitan Michelini e compagni, che al “Montano” di Livorno se la vedranno con una squadra che vince da dieci turni di fila. Nonostante l’inciampo di domenica scorsa con la capolista Parma, anche il quindici di coach Rovina gode di buona salute, ma servirà più convinzione e determinazione per avere la meglio sui toscani, che due mesi fa a Collegarola hanno vinto di misura, 26-23, su un Modena in formazione rimaneggiata.

“Ci attende un’altra partita dura, su un campo molto difficile – presenta il match Lorenzo Guidetti, ala del Giacobazzi, che quest’anno compirà 21 anni e in stagione è sempre entrato nella lista dei convocati, collezionando 14 presenze sulle 16 gare totali –. Conosciamo Livorno e le sue caratteristiche, è una squadra molto fisica e sul proprio campo è ancora più pericolosa, lo dimostra il fatto che l’unica sconfitta di Parma in campionato è arrivata proprio a Livorno. Hanno una mischia importante, dovremo dare una mano ai nostri avanti e cercare di alleggerire il loro lavoro, sfruttando al massimo i palloni che avremo a disposizione. Questa, la trasferta di Parma e il derby con Formigine – aggiunge Guidetti – sono partite importanti per chiudere al meglio un campionato fatto di alti e bassi, ma sono anche occasioni utili per amalgamare il gruppo, ancora di più alla luce dei nuovi innesti dall’Under 19”.

Sono questi i convocati di coach Andrea Rovina: Assandri, Bellei, Carta, Cojocari, Covi, Draghicchio, Esposito, Guidetti, Kubler, Lloyd, Lodi, Mazzi, Michelini, Milzani, Morelli, Operoso, Ori, Pilati, Rizzi, Rossetto, Venturelli L., Venturelli M. Arbitra Mirco Sergi della sezione di Bologna, kick off alle 15.30.

Serie B (girone 2), 20° turno: Florentia-Rugby Roma, Livorno-Giacobazzi Modena, Highlanders Formigine-Lions Amaranto,Jesi-Cus Siena. Riposano: Imola, Rugby Parma.

Classifica: Rugby Parma 70, Livorno 62, Florentia 60, Rugby Roma 52, Giacobazzi Modena 42, Lions Amaranto 40, Cus Siena 30, Highlanders Formigine 19, Jesi 8, Imola 5.