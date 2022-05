“Dov’era il Comune mentre i parchi cittadini si trasformavano, di giorno in giorno, in piccole foreste? Perché si è atteso così tanto prima di chiedere conto alle cooperative sociali dei ritardi e dei disservizi? Mai prima d’ora a Formigine avevamo assistito a un simile disastro e spiace constatare che l’amministrazione si sia svegliata dal torpore solo dopo le numerose segnalazioni da parte dei cittadini e le denunce sui social network sullo stato di evidente abbandono delle aree verdi e delle aiuole. L’erba altissima è diventata non solo un ostacolo per la fruizione delle aree pubbliche ma anche un biglietto da visita indecoroso per il nostro territorio. Ora il sindaco corre ai ripari e garantisce che la situazione tornerà presto alla normalità. Ma ma viene da chiedersi dove vivano i nostri amministratori se fino ad oggi non si sono resi conto di quanto stava accadendo”. Così il capogruppo Lega in consiglio comunale a Formigine Davide Romani.

Davide Romani – Referente Provinciale Lega Salvini Premier