Alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, si è svolta oggi, al parco Novi Sad di Modena, la tradizionale cerimonia del “Mak π 100” degli Allievi Ufficiali del 202° corso “Onore” dell’Accademia Militare, che segna i cento giorni mancanti alla promozione al grado di Sottotenente dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri.

Alla cerimonia erano presenti il Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carlo Lamanna, nonché numerose autorità civili, militari, e religiose.

L’evento, che è stato trasmesso in diretta streaming sul sito dell’Esercito Italiano, ha visto il Reggimento Allievi sfilare per le vie cittadine e schierarsi all’interno del Parco, a testimonianza del profondo legame che unisce l’Accademia Militare alla città di Modena.

Nel suo intervento il Generale Serino, dopo aver ringraziato le autorità intervenute, ha voluto sottolineare l’importanza del traguardo raggiunto dagli Allievi del 202° corso “Onore”, elencando, nei passaggi focali del suo discorso, quelle che devono essere le caratteristiche necessarie e fondamentali per un Ufficiale chiamato ad affrontare incarichi di comando con responsabilità crescenti, affermando “..autodisciplina, esempio e competenza sono le tre chiavi che vi permetteranno di accedere alla leadership, di diventare dei bravi comandanti. Sono le chiavi che troverete attraverso il vostro impegno e la responsabilità che sentirete guardando con meritato orgoglio quella luccicante prima stelletta.”

La celebrazione del “Mak π 100” è una tradizione che risale al 1840. Con il passaggio della “Stecca Accademica” gli allievi più anziani, giunti ormai al termine del biennio di studi, cedono agli allievi più giovani la “Stecca”, riproduzione in grande scala di un piccolo attrezzo in legno, con una scanalatura centrale, che veniva usato, un tempo, per lucidare i bottoni metallici della giubba dell’uniforme senza sporcarne il tessuto.

Anche quest’anno, gli Allievi Ufficiali, prossimi alla promozione a Sottotenente, hanno deciso di promuovere un’attività benefica a favore della Fondazione Onlus “La Lega del Filo d’Oro” che dal 1964 è un punto di riferimento per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

L’Accademia Militare, attualmente comandata dal Generale di Divisione Davide Scalabrin, è erede delle tradizioni della Reale Accademia di Savoia istituita il 1° gennaio 1678 ed è l’Istituto Militare di formazione di base più antico al mondo, precedendo la Royal Military Academy inglese, l’Ecole Royale Militaire francese e l’Istituto militare di West Point negli Stati Uniti d’America.

Nel corso della cerimonia sono stati, inoltre, consegnati i premi agli Ufficiali particolarmente meritevoli del 201° corso “Esempio”, distintisi nelle discipline universitarie, militari e nelle attività ginnico-sportive, nel biennio accademico 2019-2021.

Il Mak π 100 rappresenta, altresì, il momento in cui gli Allievi Ufficiali, terminati gli impegni di studio universitari e militari, iniziano le attività addestrative, le esercitazioni e i corsi presso i poligoni e gli Enti della Forza Armata, indispensabili per completare la formazione dei futuri Comandanti.