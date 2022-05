Esordio casalingo per la squadra maschile dello Sporting Club Sassuolo che, domenica prossima, incontrerà, sui propri campi in bolltex, l’Asd Colle degli Dei di Velletri, con i quali occupa la prima posizione nella classifica di girone.

Dopo la bella vittoria nella prima giornata, conquistata sulla terra del CT Brindisi, i sassolesi cercheranno di ripetersi fra le mura amiche di Via Vandelli sfruttando il fattore campo, quel temibile bolltex che ha mietuto molte eccellenti vittime anche in A1.

Per quanto riguarda gli atleti convocati per questo incontro, il capitano Alessio Bazzani, maestro del sodalizio sassolese, come d’abitudine, o forse per cabala, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito.

Gli incontri si giocheranno nella struttura indoor e l’inizio degli stessi è previsto per le ore 10:00 con ingresso libero per assistere alle partite.

In campo femminile, invece, lo Sporting Club Sassuolo in rosa dovrà volare in Sardegna, più precisamente a Cagliari, dove incontrerà il locale tennis club, attualmente in testa alla classifica di girone con Piombino.

Dopo il pareggio della prima giornata, ottenuto in casa contro le leccesi del CT Copertino, le ragazze del sodalizio sassolese proveranno ad espugnare Cagliari per rincorrere la testa della classifica.

Come il suo collega del maschile, anche il capitano Simone Cerfogli, maestro presso lo Sporting Club Sassuolo, non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulle giocatrici che prenderanno parta a questa trasferta.

Anche a Cagliari le partite inizieranno alle ore 10:00. Come per il maschile, sarà possibile seguire l’andamento degli incontri consultando la pagina dedicata ai LIVE SCORE dal sito della Federtennis nazionale.

Oltre alla serie B1 di domenica, in questo fine settimana, allo Sporting Club Sassuolo, si disputeranno altre manifestazioni di notevole interesse. Sabato prenderanno il via i tabelloni regionali giovanili Under 14 maschile e Under 16 maschile con la presenza di altrettante formazioni del sodalizio sassolese. Domenica mattina alle 9:30 sarà disputata la finalissima del tabellone regionale Over 60, con l’assegnazione del titolo regionale, e anche qui lo Sporting Club Sassuolo sarà presente con una sua squadra. Nel pomeriggio di domenica toccherà, invece, ai piccolissimi portacolori del Club di Via Vandelli con la rappresentativa dell’Under 10 misto. Anche per queste manifestazioni l’ingresso sarà libero.