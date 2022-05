Mantovano di nascita, ma di origini abruzzesi, diplomato, 56 anni, sposato, due figli. Alessandro Ruscitti è il nuovo segretario generale dei postelegrafonici (Slp) della Cisl Emilia-Romagna, eletto in sostituzione di Mauro Castellani, nominato presidente dei probiviri della categoria nazionale.

E’ questa la decisione scaturita nel tardo pomeriggio di ieri a Bologna, presso la sede Cisl di Via Milazzo, dal consiglio generale regionale dell’Slp, la maggior sigla sindacale dell’universo Poste SpA, con una rappresentatività che in regione va oltre il 42%. Presenti, tra gli altri, Vincenzo Cufari, segretario generale nazionale, Raffaele Roscigno, segretario generale nazionale aggiunto, Filippo Pieri, segretario generale Cisl Emilia Romagna, e Mario Petitto, vice presidente europeo UNI Europa.

Dipendente delle Poste dal 1996, entra in Cisl nel dicembre 2004, in un iter che l’ha condotto, nel 2006, a ricoprire il ruolo di vice segretario provinciale di Bologna. Nel 2017 diventa segretario generale delle categoria nell’Area metropolitana bolognese e fa il suo ingresso anche nell’esecutivo nazionale.

Dopo il doveroso omaggio a Castellani, Ruscitti ha sottolineato come il “sindacato sia atteso a nuove e difficile sfide anche in Poste Italiane, dove con ogni probabilità la discussione si concenterà sulla riorganizzazione di alcuni settori e, soprattutto, sulla necessità di riuscire a sfruttare al meglio l’impianto delle politiche attive. Fattore che, se ben gestito, potrebbe consentire un discreto turn over all’interno dell’azienda”.

La segreteria regionale della categoria cislina è stata poi completata con l’elezione di Francesca Marchese, dell’Slp Cisl Romagna, e Sabrina Ungarelli, dell’Slp Ferrara.