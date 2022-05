Il Comune rifinanzia con 30mila euro il progetto “Taxi anch’io”, destinato ai giovani che la notte fra sabato e domenica scelgono di non usare auto private per spostarsi entro il territorio comunale: dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024, fra le 22 del sabato e le 4 della domenica mattina, una corsa costerà quattro euro, indipendentemente dal tragitto e dal numero di passeggeri. Un servizio rivolto a chi, fra i 14 e i 29 anni, possiede la tessera gratuita “YoungER Card” (ottenibile sul sito www.youngercard.it) e chiama il numero dedicato della centrale taxi.

Il contributo del Comune a chi verrà individuato come gestore, per assicurare il servizio e garantire la tariffa fissa all’utenza, sarà nella misura forfetaria di 230€ a notte: erano 190 due anni fa, ma rincaro carburanti e inflazione hanno reso necessario l’aumento.

“Taxi anch’io” fu attivato la prima volta nella primavera del 2009, è si era “fermato” nel marzo 2020, con l’esplosione della pandemia: è destinato in particolare a quanti vogliono raggiungere bar, birrerie e locali che prolungano il servizio nelle ore notturne.

Nel biennio 2018-2019 la media era stata di cento corse al mese, cioè 20-25 chiamate ogni sabato notte. Il progetto rientra negli interventi messi in atto dall’Amministrazione comunale per la “mobilità sostenibile” allo scopo di ridurre il traffico veicolare privato e salvaguardare così qualità dell’aria e risorse energetiche « nella convinzione – dice la delibera – che le azioni virtuose siano capaci di accrescere sempre più la coscienza ambientale, sicurezza stradale e sani stili di vita », come la realizzazione di una rete di piste ciclabili, il servizio di trasporto pubblico “Arianna”, il sistema a chiamata “Prontobus” con prenotazione telefonica, il noleggio gratuito di biciclette comunali “C’entro in bici”.

Informazioni dettagliate riguardo “Taxi anch’io” saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito comunale.