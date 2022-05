Sabato 21 e domenica 22 maggio, le strade e la piazze di Castelfranco Emilia ospiteranno, giochi, musica e spettacoli in occasione del “Castelfranco Buskers Festival”. Due giorni di arte e cultura con una contaminazione di stili e storie: artisti, giocolieri, ballerini, musicisti vi trasporteranno in un mondo fantasioso e unico. I suoni, le maschere e i giochi

affascineranno grandi e bambini con la magia che emana l’antica e importante Arte di Strada.

Un tripudio di colori, di emozioni, di magia per vivere due giorni di spensieratezza e allegria con spettacoli itineranti degli artisti di strada, animazione e laboratori per bambini, musiche di Marching, trucca bimbi e giocoleria.

“Saranno due giorni all’insegna della bellezza, dei colori e dell’ arte di strada. Un’occasione per stare insieme – spiega l’Assessore alla promozione del Territorio – e fare comunità nel

cuore del nostro capoluogo. Iniziative come questa ci danno la possibilità, da un lato di far vivere il centro storico e dall’altro di incentivare la passeggiata dello shopping come

traino per le attività commerciali che hanno un ruolo essenziale nell’animare, rendere vivo e più sicuro il nostro paese. Conosciamo infatti bene le difficoltà dovute all’andamento pandemico prima e ai rincari delle materie prime per il commercio locale e per questo non ci fermiamo qua. Nel provare a sostenere queste attività – conclude l’Assessore Cantoni – sono già previsti mercati straordinari domenicali per tutta l’estate e una fitta programmazione di eventi estivi organizzati con le associazioni del territorio sia sul capoluogo che sulle frazioni”.

IL PROGRAMMA CON ORARI E LUOGHI

Sabato 21 maggio 2022

– Il pomeriggio in Corso Martiri, lungo i portici, spettacoli di artisti itineranti; trucca-bimbi e laboratori per bambini in piazza Aldo Moro.

– Spettacoli di animazione: Piazza Aldo Moro alle 15.00 ed alle 16.30 – Sotto i portici alle ore 15.00 – 16.15 – 17.30 – 18.45

– Al mattino in Corso Martiri: spettacoli di artisti e Marching bands

– Corso Martiri: dalle 14.00 alle 19.00 spettacoli di buskers e animazione per bambini

– Laboratori per bambini alle ore 15.00 ed alle ore 16.30

– Spettacoli di artisti di strada alle 15.00 – 16.15 – 17.30 –

19.00

– Spettacoli Marching bands alle 15.30 ed alle 18.00