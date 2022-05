Dopo il pedibus a Bologna parte anche il bicibus. Questa mattina infatti, alle scuole Costa nel quartiere Savena, alla presenza dell’assessora alla Nuova mobilità Valentina Orioli e dell’assessore alla Scuola Daniele Ara, per la prima volta in città sono decollate due linee di bicibus con dieci bambini e cinque accompagnatori.

Oltre alla novità della bicicletta, é stata implementata anche una nuova linea di pedibus, in attesa che nelle prossime settimane prendano il via nuove linee di pedibus in altre 4 scuole di Bologna, raggiungendo così 21 istituti scolastici attivi. Per la partenza del bicibus è stato fondamentale il supporto della Consulta della Bicicletta ed in particolare della FIAB Monte Sole Bike Group.