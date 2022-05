Le Associazioni Star Bene e Per Vincere Domani ed il Comune di Fiorano, invitano allo spettacolo di solidarietà della compagnia Anna & The Hospitalists “basta un poco di zucchero…”, in programma sabato 21 maggio 2022 ore 16:00 al Teatro Astoria di Fiorano Modenese. Ingresso 10 euro. Prenotazioni: tel. 345.53.13.351 (ore 10-13).



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013