Lo scorso 18 maggio sono stati ufficialmente consegnati alla ditta Fea srl di Castelfranco Emilia i lavori di riqualificazione e miglioramento dell’impianto sportivo cittadino di via Costa Giani a San Felice sul Panaro.

L’intervento, che prevede la realizzazione di un manto in erba sintetica per il campo da calcio e di un nuovo sistema di illuminazione con lampade a led, comporterà una significativa riduzione dell’inquinamento luminoso e un notevole risparmio energetico per il Comune con l’abbattimento dei costi idrici ed elettrici. Il campo di calcio sarà recintato, mentre la pista di atletica continuerà a essere fruibile. La gara d’appalto è stata aggiudicata per l’importo di 670 mila euro circa (comprensivi degli oneri per la sicurezza) che sono finanziati per il cinquanta per cento dal Comune e per la restante parte dalla Regione Emilia-Romagna.