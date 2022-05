Arriva oggi a Reggio Emilia, la tappa numero 11 del 105° Giro d’Italia e come ogni anno, ad accompagnare i ciclisti per tutti i 3.034 km della competizione c’è la Polizia di Stato che con 40 motociclisti della Polizia Stradale, sta scortando il Giro dei Professionisti ed il Giro E-bike attraverso lo Stivale, fino a raggiungere e percorrere, per un breve tratto, la Slovenia.

18 le tappe in cui si articola questa edizione del Giro d’Italia che si concluderà il prossimo 29 maggio a Verona dopo aver toccato 15 regioni e 38 provincie.

A fare da cornice altri 20 operatori della Polizia Stradale che, in auto, supportano i motociclisti nella scorta agli atleti ed alla carovana pubblicitaria mentre, altre 17 unità sono schierate in campo per curare i rapporti con le Autorità di tutte le province interessate dalle due competizioni e con i mass media.

Come compagno di viaggio c’è anche il Pullman Azzurro, l’aula multimediale itinerante della Polizia di Stato con cui i poliziotti della Stradale accolgono le scolaresche nell’edizione 2022 di “Biciscuola”, l’iniziativa correlata al Giro d’Italia e che, realizzata in collaborazione con RCS, vuole far conoscere agli studenti delle scuole elementari, il mondo e i valori del Giro ed avvicinarli all’uso della bicicletta e della mobilità sostenibile. Le classi vincitrici delle scuole primarie che hanno partecipato al concorso, incontrano gli agenti e condividono con loro un momento di festa ma, al tempo stesso, di formazione. In questa provincia sono state premiate le classi 2^ C della scuola Primaria Cadelbosco – IC Cadelbosco di Sopra (RE).

Una menzione speciale va agli operatori della Polizia Stradale che, nelle tappe di Napoli del 14 maggio, Isernia del 15 maggio, Pescara del 17 maggio, S. Arcangelo di Romagna (RN) del 18 maggio, Parma del 19 maggio, Belluno del 28 maggio, riceveranno il premio “Eroi della Sicurezza” giunto alla sua 11^ edizione; un riconoscimento che Autostrade per l’Italia S.p.A, dedica ai poliziotti che si sono distinti per dedizione e professionalità nelle attività di soccorso e nei compiti istituzionali.

Da non dimenticare, infine, l’appuntamento quotidiano su Rai Sport nella trasmissione “ Aspettando la Tappa” in cui la Polizia di Stato, con la rubrica “la Patente al Giro”, affronta vari argomenti in materia di sicurezza stradale.