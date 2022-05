Grande prova degli atleti modenesi del centro sportivo di Portile ai Campionati Nazionali XFC/ASI svolti domenica scorsa a Roma. I modenesi si sono aggiudicati la possibilità di partecipare ai nazionali, grazie alle vittorie raggiunte il mese scorso al Campionato Nord Italia organizzato proprio a Portile al G.d.T. Training Center. L’evento della sigla internazionale XFC si è svolto presso il Palasport di Zagarolo in provincia di Roma. Atleti modenesi pronti a tenere alto l’onore del team e chiudere al meglio una stagione combattuta tra limitazioni e chiusure.

I risultati sono stati più che soddisfacenti: per i Guerrieri del Tiepido, sempre guidati dal tecnico Cristian Guadagno nella Kickboxing, hanno conquistato cintura e titolo; Yousra Ezzanfari, 13 anni di Spilamberto sbanca tutto e si porta a casa 3 cinture e i relativi titoli nella Kickboxing light -45 e -50kg e nel K1 light -45kg, il fratello Youssef Ezzanfari 14 anni vince nella Kickboxing light -50kg, Nassardin Arfaoui 17 anni di Vignola vince nel K1 light -75kg in un accesissimo macht, Osama Imaoui 18 anni, anche lui di Vignola nel K1 a contatto pieno vince per KO Tecnico al secondo round e si aggiudica il titolo di categoria, Mattia Ponzoni 12 anni di Modena vince nella Kickboxing -55kg e si piazza secondo nella Boxe, disciplina seguita dal tecnico Davide Ponzoni, che gareggia e vince il titolo nella categoria Veterani -90kg. Sempre per la Boxe seconda piazza per Nicholas Varolo, terzo posto per Pravin Warnakulasuriya, ambedue di Castelnuovo Rangone. A seguire il gruppo dei Vikings Modena nel Brazilian Jiu Jitsu torna a casa con la doppia vittoria di Damiano Guadagno 14 anni di Maranello (47kg) che si aggiudica la categoria nei -50kg e persino nella -70kg e la seconda piazza per il papà Cristian che segue il figlio in questa avventura nella categoria nei veterani.

I corsi continuano per tutta l’estate in vista dei Galà serali tra cui quello che verrà organizzato a Portile il 23 luglio, dove gli atleti di casa combatteranno contro sfidanti nazionali e internazionali.