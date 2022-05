Sei feriti, quattro adulti e due bambini, questo è il bilancio del crollo di un solaio all’interno di una palazzina in via Pavullese a Marano sul Panaro, avvenuto questa sera intorno alle 20. Uno dei feriti, portato con l’elisoccorso a Bologna e sarebbe in condizioni critiche. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine anche i sanitari 118. Indagini in corso per accertare cause del cedimento.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013