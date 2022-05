The Pozzolis Family tornano live con il nuovo spettacolo, La grande fuga, che farà tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna venerdì 20 maggio alle 21:00.

Lo spettacolo, che unisce musica, stand up e canzoni, è una catarsi liberatoria. Ne La Grande Fuga il teatro è una zona franca in cui lasciarsi andare, sfogarsi e ridere delle proprie fragilità. Alice e Gianmarco si fanno portavoce del bisogno che tutti hanno di lamentarsi. Basta con le lamentele a mezz’asta, con la timidezza, con la paura di sembrare sempre i soliti scocciatori pessimisti, con i “Ma sì, dai, in fondo tutto bene”. No che non va tutto bene! Ne La Grande Fuga ci si sfoga ridendo, facendo a gara a chi si lagna di più, cantando, improvvisando, ballando e buttando fuori tutto, senza differenziata, senza vergogna, senza freni, soprattutto se si ha la scenografia giusta. I Pozzolis mettono la testa fuori dalla melma per primi, trascinando il pubblico dietro di loro.

The Pozzolis Family è un duo comico composto da Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli. Nel corso degli anni hanno avuto modo di esibirsi su numerosi palcoscenici, collezionando il tutto esaurito per il loro spettacolo di esordio, A-Live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!, nel 2019. Reduci dal successo della seconda stagione di “LOL – Chi ride è fuori”, sono tra i più importanti family influencer in Italia.

Biglietti da 23,00 a 38,75 € – I biglietti sono acquistabili nei consueti punti vendita e attraverso i canali Vivaticket e Ticketone.

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it). Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.