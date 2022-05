Serata movimentata quella che ieri hanno trascorso i Carabinieri della Stazione di Quattro Castella, intervenuti nella vicina Montecchio Emilia dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo che, armato di cutter, era andato in escandescenze e stava minacciando i genitori. Dopo averlo immobilizzato con non poca fatica, tanto da rendersi necessario il supporto di altro personale della stessa Stazione e di una pattuglia della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia, è toccato agli stessi Carabinieri di Quattro Castella ricostruire i fatti.

Poco prima l’umo, in evidente stato di agitazione, si era scagliato con la sua auto contro il cancello dell’abitazione dei genitori, sfondandolo. Dinanzi alle rimostranze dei suoi, aveva risposto minacciandoli con un cutter e tentando di procurarsi da solo delle lesioni. Inevitabile la richiesta di soccorso al 118 ed ai Carabinieri. Alla vista dei militari l’uomo, benché disfattosi del cutter, invece di calmarsi li ha aggrediti con violenza procurando loro lesioni per le quali poi sono state refertate prognosi di pochi giorni. Fatto salire in ambulanza ancora in forte stato di agitazione, per l’uomo si è reso necessario un ricovero al Pronto Soccorso di Reggio Emilia da dove è stato dimesso solo dopo essersi calmato.

Dinanzi a tali fatti, ricorrendone i presupposti, l’uomo è stato nuovamente prelevato dai Carabinieri di Quattro Castella che lo hanno accompagnato in caserma e, ultimate le formalità di rito, lo hanno tratto in arresto ipotizzando nei suoi confronti i reati di danneggiamento, lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, informando di quanto accaduto la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, che ora dovrà concludere le indagini in modo da porre il Giudice nelle condizioni di valutare le reali responsabilità penali dell’indagato.