Una intera giornata di festa in programma sabato 21 maggio 2022: al mattino lungo Via Adua, al pomeriggio e sera itinerante in vari punti del quartiere e nelle sedi delle Associazioni del territorio. Un ricco programma di eventi e di proposte didattico-culturali-sportive rivolto a tutte le età, che vedrà la restituzione, da parte delle scuole e delle Associazioni che operano attivamente nel quartiere, dei risultati delle loro attività e dei laboratori interculturali e interdisciplinari svolti nell’anno.

L’evento fa parte delle proposte elaborate durante i laboratori di quartiere, promossi insieme al Comune di Reggio Emilia, e rientra nella progettualità di “STRADE IN FESTA: saperi e sapori per conoscere il territorio” che il 21 maggio interesserà la zona di Santa Croce, ma che si svilupperà nei mesi successivi anche nei quartieri di Gardenia e San Prospero.

L’obiettivo è quello di rispondere ai bisogni di cura, inclusione e socializzazione emersi dalla fase di ascolto dei residenti e delle realtà associative, scolastiche e produttive del quartiere, nella convinzione che attivare reti di collaborazione stabili tra i diversi attori e mettere in valore le sensibilità e competenze presenti, sia la chiave efficace per costruire o rafforzare un senso comunitario radicato e diffuso.

I soggetti che parteciperanno all’evento sono numerosissimi, a dimostrazione della ricchezza di esperienze e della voglia di costruire insieme che il territorio sa esprimere.

Accanto ai promotori dell’evento Circolo Arci PiGal, Comitato Ascoltare Santa Croce e Comune di Reggio Emilia, e agli sponsor Store Tim&Iren del Gruppo Seitel, Conad Le Vele e Gelateria La Ciliegia, ci sono: Associazione Città Migrante, Cepam Scuola di musica, Atletica Reggio asd, Cooperatori asd, Asineria Aria Aperta snc, AUSL Residenza “Il Borgo”, Amici del Sidamo, Associazione Libera Reggio Emilia, Associazione Club Alcologici Territoriali, Associazione SAFRE, Biblioteca Comunale Santa Croce, C.A.I., Cenacolo Francescano, Centro Culturale Islamico, CSI, Cooperativa Case popolari Mancasale Coviolo, Cooperativa Coress, Croce Rossa Italiana, Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS, Fondazione Famiglia Sarzi, Foto Elite Studio, Galileo Giovolley, Gruppo Vandelli, Gruppo Volontari “Città del Tricolore”, HOGS Reggio Emilia asd, Scuola dell’Infanzia e Primaria nel Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Istituto Comprensivo Galilei Balletti Mancasale, Istituto Comprensivo Galilei Primaria Collodi, Istituto Comprensivo Galilei secondaria, Legambiente Reggio Emilia, Associazione teatrale MaMiMò, Associazione Nonsasola, Fondazione Reggio Children – Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Reggio Children srl, Cooperativa San Giovanni Bosco, Oratorio Don Bosco, Unità Pastorale San Paolo VI, Polizia Municipale, Corpo dei Carabinieri, Polizia di Stato, Progetto Aurora asd, Reggio Emilia Ripuliamoci, Centro Sociale Orti di Montenero, Centro Remida, Gruppo scout Reggio Emilia 3, Scuola Comunale Infanzia Andersen, Scuola Infanzia Campi Soncini, Dimora d’Abramo, CGIL SPI AUSER ANPI Lega1, Associazione Cinqueminuti, Centro ricreativo Zona Circolabile, STU Reggiane SpA, Emporio Dora.

Sabato 21 maggio 2022 la festa denominata “100 STRADE PER UNIRE” partirà la mattina dalle 9 alle 12.30 lungo Via Adua, dove la strada – chiusa al traffico per l’occasione – ospiterà varie attività ludiche e di intrattenimento e proseguirà nel pomeriggio, dalle 15 fino a sera, con alcuni eventi diffusi presso le sedi delle Associazioni e i luoghi simbolo del quartiere.