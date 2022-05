Venerdì prossimo, 20 maggio, per consentire in sicurezza la “benedizione dei veicoli” in occasione delle celebrazioni di Santa Rita, via S.Francesco e via Fossetta subiranno modifiche alla circolazione ed alla sosta in base all’Ordinanza n°43 del 13 maggio a firma del comandante della Polizia Locale Rossana Prandi.

In particolare:

dalle ore 7 alle ore 20 in via S. Francesco: i veicoli che procedono alla benedizione, dovranno portarsi sulla pista ciclabile sul lato sud all’altezza del civico n 10 (ingresso parcheggio chiesa) e percorrerla fino all’ingresso della chiesa. I pedoni transitanti sulla via dovranno portarsi sul lato nord e percorrere il marciapiede.

Divieto di sosta su ambo i lati della via dal civico n 25 fino all’intersezione con via Fossetta.

Dalle ore 15 alle ore 20 in via Fossetta: divieto di sosta su ambo i lati dal civico n 37 fino all’intersezione con via S.Francesco.