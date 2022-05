Il 21 maggio 2022 presso la Polisportiva Antal Pallavicini di Bologna si terrà la settima edizione di “Iron Mind”, l’evento promosso dalla Marco Berry Onlus Magic for Children per avvicinare bambini e ragazzi con disabilità motoria e sensoriale al mondo dello sport.

Il progetto e l’evento di Bologna hanno tra le finalità principali l’inclusione sociale: “Iron Mind” è infatti un evento aperto non solo ai minori con disabilità, ma a tutti, grandi e piccoli, per favorire l’integrazione ed eliminare ogni forma di barriera, mentale, economica o logistica.

Durante l’intera giornata circa 20 ragazze/i avranno l’opportunità di cimentarsi in diverse discipline sportive con l’aiuto di istruttori federali.

Ideata dalla Marco Berry Onlus e inaugurata nel 2017, l’iniziativa si pone come obiettivo la sensibilizzazione, anche attraverso eventi dedicati, alla pratica sportiva per minori diversamente abili e il monitoraggio e affiancamento degli atleti in tutte le necessità che possono incontrare (attrezzature, spostamenti, costi di iscrizione).

Quest’anno, la tappa bolognese di “Iron Mind” è resa possibile grazie al supporto di Wide Group, società leader nel brokeraggio assicurativo in Italia e Insurtech Broker Aggregator, come main partner dell’evento, alla collaborazione della Fondazione Gesù Divino Operaio (Villa Pallavicini) e della Polisportiva Antal e con il patrocinio del CIP Emilia-Romagna (Comitato Italiano Paralimpico) e del Comune di Bologna, quartiere Borgo Panigale-Reno.

“La Marco Berry Onlus – spiega il Presidente Marco Berry – nasce nel 2011 per iniziativa di un gruppo di amici per dare vita a iniziative e progetti con un unico scopo: aiutare i bambini. Mio nonno mi diceva che da soli possiamo fare poco, ma se costruiamo un gruppo, una rete di persone che vogliono partecipare ad un progetto e ognuno porta un piccolo contributo, il progetto può fare la differenza. Con IRON MIND abbiamo voluto sottolineare il potere meraviglioso che rappresenta lo sport come aggregatore, come medicina in più, come fonte di energia insostituibile”.

“Siamo entusiasti di affiancare “Iron Mind” di Bologna come main partner poiché crediamo che lo sport sia uno strumento formidabile per la formazione e il benessere delle persone – dichiara Matteo Barbini, Co-founder & Managing Partner di Wide Group – Con il sostegno a questa iniziativa, che vede le persone al centro, vogliamo confermare il nostro impegno per l’uguaglianza sociale e l’inclusione nel mondo del volontariato”.

“L’evento che Villa Pallavicini ospita appartiene al dna di questo grande centro che coniuga da sempre Sport e fragilità – afferma Don Massimo Vacchetti, Presidente della Fondazione Gesù Divino Operaio – La dinamicità degli atleti agonistici si intreccia quotidianamente con l’accoglienza di anziani e disabilità cognitive e fisiche. Lo sport ci aiuta a mettere insieme diversità e capacità, talenti e ruoli, per la realizzazione di una squadra vincente”.

“Il comitato paralimpico dell’Emilia Romagna – afferma Melissa Milani, Presidente del CIP Emilia Romagna – promuove e incentiva le iniziative che facilitano l’avvicinamento allo sport, grazie alla Marco Berry Onlus, nella splendida cornice di Villa Pallavicini, avremo la possibilità di vivere una giornata all’insegna della gioia e del divertimento. Per questo ringrazio Marco Berry di aver scelto Bologna per organizzare IRON MIND permettendo a giovani e giovanissimi di mettersi alla prova con numerose discipline paralimpiche”.

“In questi ultimi anni si sta acquisendo consapevolezza sul valore sociale ed educativo dello sport, eccezionale veicolo d’inclusione ed aggregazione – afferma Elena Gaggioli, Presidente del Consiglio di Quartiere Borgo-Reno – Villa Pallavicini è un’eccellenza e una risorsa del nostro Quartiere e della nostra città e lo dimostra ancora una volta con questa iniziativa di altissimo livello”.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione da richiedere a info@marcoberryonlus.org e restituire sottoscritto unitamente al certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.