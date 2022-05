L’Emil Gas Scandiano ritrova una vittoria che mancava da 3 turni e mantiene il comando nella Poule Playout di Serie C Silver. La squadra di Spaggiari, al termine di un match molto equilibrato, regola al supplementare i bolognesi del Basket Save My Life, con 16 punti di Astolfi, uno dei quattro in doppia cifra nelle fila biancoblu.

EMIL GAS SCANDIANO-BSL SAN LAZZARO 78-72 dts

EMIL GAS PALLACANESTRO SCANDIANO: Belli, Fikri 13, Imovilli ne, Astolfi 16, Fontanili 6, Morgotti 4, Galvan 7, Taddei 12, Zamparelli 6, Caiti 12, Di Micco 2. All. Spaggiari.

BASKET SAVE MY LIFE SAN LAZZARO: Negroni, Stojkov 17, Micheli 2, Nanni 9, Domenichelli 9, Flocco 9, Scheda 5, Lanzarini 19, Baldi 2, Comastri. All. Rocca.

Arbitri: Scandellari di Bologna e Salatti di Parma.

Note: parziali 14-16, 30-33, 48-45, 67-67.