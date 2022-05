Presso il Palacongressi di Rimini il XV Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare e Imaging Molecolare.

Un evento ricco di significati simbolici: in primo luogo per il fatto che si è svolto a distanza di 30 anni dal primo Congresso Nazionale della Associazione, il quale si tenne a Milano nel 1992, ed in secondo luogo perché questo Congresso ha rappresentato la prima occasione per ritrovarsi nuovamente riuniti in presenza a distanza di 3 anni dal precedente Congresso, a causa della pandemia da covid-19.

In occasione di questo evento Stefano Panareo, Direttore della Struttura Complessa di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, è stato nominato Segretario Nazionale del Gruppo di Studio di Oncologia della associazione per il biennio 2022/2024.

“Sono onorato di questa nomina. La medicina nucleare sta vivendo un momento di grande sviluppo, soprattutto in ambito oncologico. Penso ai radiotraccianti PET non FDG che si sono recentemente affacciati sulla scena clinica e a quelli che, nei prossimi anni, saranno a nostra disposizione. È mia intenzione portare avanti progetti di valenza oncologica, in particolare PET, che coinvolgeranno l’associazione di medicina nucleare, altre associazioni scientifiche attive sul territorio nazionale e le medicine nucleari che vorranno attivamente collaborare con il gruppo di studio oncologico. Sono, infatti, in programmazione diversi “trials” mono e multicentrici che contribuiranno ad alimentare ed accrescere l’attuale “trend” positivo della medicina nucleare, senza perdere di vista l’obiettivo principale della ricerca scientifica che è la salvaguardia della salute del Paziente”.