Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata all’interno del tratto chiuso.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: Via Bertona, SP111, SS9 Via Emilia, Viale Martiri di Piazza Tienanmen, SS722, Viale Trattati di Roma e rientrare sulla A1 alla stazione di Reggio Emilia.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori manutenzione al ponte sul fiume Po, situato al km 47+000, per tre ore notturne, dalle 00:00 alle 3:00 di sabato 14 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova.

Si precisa che l’area di servizio “Po est”, situata all’interno del suddetto tratto, sarà chiusa dalle 22:00 di venerdì 13 alle 3:00 di sabato 14 maggio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, Via Eridano, Via Modena, Via Marconi, SS16 adriatica, Santa Maria Maddalena, SR16 Via Eridania e rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello.