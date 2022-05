Sono più di 450mila euro i fondi che il Comune di Castelnovo Monti si appresta ad investire sugli asfalti nelle prossime settimane, intervenendo su diversi tratti viari di propria competenza. Spiega l’Assessore ai Lavori pubblici Giorgio Severi: “Si tratta di una serie di lavori importanti, attesi da tempo, e che riguarderanno il capoluogo e diverse frazioni. Interverremo in via Cà di Scatola, sulla strada che va a Costa de’ Grassi, a Regnola e a Vigolo, con fondi della Legge Regionale 5, del maggio 2021. Altri lavori, finanziati attraverso il PAO 2022, riguarderanno le strade di Garfagnolo, via Matilde di Canossa, via Don Bosco e via Fanti d’Italia nel capoluogo e Frascaro. Con ulteriori fondi interverremo poi su via dei Partigiani, a Pramaggiorino, sulla strada tra Casale, Maro, Vologno, a Villaberza, Maillo e Cinqueterre, a Ramusana, in Via Coriano, e Ronchi. Oltre alle strade, proseguiranno anche lavori di sistemazione marciapiedi in centro, in particolare la zona di Via Monzani e Piazza Gramsci”.

Conclude Severi: “Oltre questi interventi, ce ne saranno anche altri sostenuti dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale: su 100.000 euro di lavori che il Consorzio ha in programma a Castelnovo, 30.000 euro riguardano nuovi asfalti. Le necessità per un comune come il nostro, che ha davvero molti chilometri di strade, sono molto elevate in termini di risorse: proseguiamo con il nostro programma di manutenzioni a rotazione, impegnando anche costantemente i nostri cantonieri per quelle di entità medio-piccola, nell’intenzione di andare incontro alle esigenze della popolazione residente nel capoluogo e nelle frazioni, anche quelle più piccole. Nel 2023 proseguiremo questo programma individuando nuovi fondi”.