Questa mattina intorno alle 10:30 un giovane di soli 24 anni è caduto dal tetto di un capannone presso un cantiere Iren in via Caduti Muro di Berlino a Gavassa di Reggio Emilia. Il giovane, che ha riportato diversi traumi, è stato trasportato all’Ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità.

In merito al grave infortunio interviene Domenico Chiatto, segretario generale aggiunto della Cisl Emilia Centrale: “Questa è per noi una battaglia infinita – afferma il sindacalista -. Dopo la morte di un lavoratore edile per caduta da un ponteggio a Ferrara nella giornata di ieri, martedì, assistiamo all’ennesimo infortunio con la medesima dinamica: una caduta dall’alto. In attesa delle indagini degli enti preposti, ci interroghiamo sul fatto se il giovane lavoratore fosse stato formato su tipo di pericolo cui andava incontro in quell’attività e, quindi, perché non fosse regolarmente imbragato. Il nostro pensiero va certamente al giovane e alla sua famiglia, risulta purtroppo evidente quanto ci sia ancora molto da fare nel rispetto delle norme fondamentali sulla prevenzione e sulla sicurezza”.