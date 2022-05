Aggiornamento (h 13:00):

A San Felice, riapre la strada provinciale 8, nel tratto di diramazione per San Felice, dopo le operazioni di rimozione di un mezzo pesante a bordo strada. L’intervento si è svolto nel corso della mattinata ed ha comportato la temporanea interruzione di tutto il transito stradale.

*****

A San Felice, oggi mercoledì 11 maggio chiude la strada provinciale 8, nel tratto di diramazione per San Felice, per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante a bordo strada. L’intervento avverrà nel corso della giornata di oggi e il transito sarà ripristinato nella serata, in moto tale da limitare i disagi alla circolazione.