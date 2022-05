Sbarca a Lazzaro di Savena la prima delle sei tappe del concerto itinerante suonato da un bus panoramico. L’iniziativa ‘La Musica nel Mezzo’, di Efferre Live, giovedì 12 maggio arriva in città con un evento condotto dagli Speaker di Soccia che Groove El V e Dj Mista.

Il bus che ospita il concerto partirà da Piazza Maggiore a Bologna, e dopo alcuni giri sotto le Torri si incamminerà lungo la via Emilia per poi approdare a San Lazzaro di Savena: un vero percorso musicale che toccherà via Repubblica, via Jussi, via Emilia, via Kennedy e via Marzabotto. Tutto sarà trasmesso in diretta streaming sui social di Efferre Live e dal format Soccia che Groove, che settimanalmente va in onda su Radio Città Fujiko, Radio Italia anni 60 canale tv 81 del digitale terrestre e su Rete sette – E’tv.

Giovedì 12 Maggio ospiti del live show ‘THE BELLRINGERS’, insieme alle selezioni musicali di DJ MISTA – music designer.

L’arrivo del bus musicale è atteso a San Lazzaro di Savena tra le 19:15/ 19:30.