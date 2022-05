È stata firmata la convenzione urbanistica per il progetto dell’Hospice San Martino, struttura residenziale di accompagnamento e cure palliative al malato grave, caratterizzata da un modello assistenziale a bassa tecnologia e ad alta umanità, per garantire valore e dignità alla vita delle persone anche nelle fasi più difficili della malattia.

La Fondazione Hospice Area Nord San Martino, rappresentata dal presidente, Daniele Monari e il Comune di San Possidonio, rappresentato da Adamo Pulga, responsabile Settore Tecnico, alla presenza del notaio Angela Scudiero hanno sottoscritto l’atto necessario all’avvio del progetto immobiliare in località la Pioppa nel Comune di San Possidonio dove sorgerà l’Hospice San Martino. È un ambito rurale, ben connesso con i centri abitati ma immerso nella natura, tra i pioppeti del bordo Secchia e i campi coltivati della pianura, ampio, luminoso e silenzioso. L’area ha una superficie di 10.680 mq, di cui un’importante parte destinata alla realizzazione di un grande parco. L’Hospice San Martino risponde alle esigenze di una popolazione di circa 190.000 abitanti mettendo a disposizione 20 posti letto; l’edificio svilupperà una superficie di 2.254 mq, per le funzioni di residenza e di supporto clinico, con spazi meeting e sale per le associazioni. Il tutto è completato da parcheggi, giardini e attrezzature pubbliche.

“Siamo molto soddisfatti, è un tassello importante per la Fondazione Hospice San Martino – spiega Daniele Monari, presidente della Fondazione – Continua il nostro impegno per la realizzazione di questa importante opera per la comunità.