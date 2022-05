Con l’avvicinarsi della stagione estiva sono iniziate anche le gare di nuoto in acque libere e subito in evidenza i nuotatori master della Sea Sub Modena, che nel weekend appena trascorso hanno partecipato a 2 manifestazioni con risultati di rilievo.

Nella 3 km di Sestri Levante, successo di Maria Giulia Gatti (foto a sx) che ha vinto la gara femminile, mentre un nutrito gruppo di atleti ha partecipato alla Marnaton, manifestazione che fa parte del circuito spagnolo di gare, ospitato il 7 maggio nella bellissima isola di Formentera.

In condizioni praticamente perfette (sole, mare calmo e assenza di meduse) solo l’acqua ancora fresca poteva causare qualche problema, ma i nostri portacolori si sono comunque distinti brillantemente, ottenendo ottimi risultati in tutte le distanze.

Nella 4,5 km è alla fine risultata 2^ assoluta Alessandra Novani, mentre nella 2 km è toccato a Manuela Giovanardi chiudere 2^ assoluta e 3° assoluto Stefano Bertoni.

Buoni anche i piazzamenti di categoria per il resto della spedizione: Jessica Foroni (M50)

ha vinto la categoria nella gara più lunga di 8 km, mentre Stefano Cappelli (M40) è arrivato 2° nella 4.5 km.

Questo inizio di stagione fa preannunciare buoni risultati anche nel circuito FIN che inizierà a giugno e nel quale, gli anni scorsi, i master della Sea Sub hanno ottenuti posizioni di rilievo nella classifica finale.