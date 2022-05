Per il terzo mercoledì consecutivo Federconsumatori e SPI CGIL saranno in piazza a Maranello. Dopo la giornata dedicata allo SPID ed al divario digitale, che danneggia in particolare gli anziani, dopo quella nella quale si è parlato di truffe e raggiri, e di come evitarli, stavolta si parlerà di gioco d’azzardo.

Saranno diffuse le guide dedicate ai genitori, elaborate da Federconsumatori, dal titolo “Non è un bel gioco” ed un sintetico volantino che riporta gli importanti numeri del gioco d’azzardo, fisico e online, dei cittadini di Maranello. Numeri importanti, ma molto distanti dai numeri clamorosi che nel distretto si registrano a Formigine e Sassuolo. Una occasione per ragionare di contrasto alle ludopatie e dei pesanti numeri che il gioco d’azzardo fa registrare nella nostra provincia: temi oggetto del recente rapporto sul gioco d’azzardo a Modena, presentato da Federconsumatori, Arci ed Acli.

L’iniziativa si svolgerà in piazza Libertà dalle ore 9 alle 12, in coincidenza con il mercato settimanale, e vedrà la partecipazione di volontari e attivisti delle due associazioni. Si ringrazia l’Amministrazione Comunale che ha concesso il proprio patrocinio.