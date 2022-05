Venerdì 13 maggio, alle ore 21.00. presso il Teatro Astoria di Fiorano Modenese, andrà in scena il musical “Barnum – Storia di un circo”. L’associazione modenese Team Enjoy propone uno spettacolo per raccontare la vicenda che ha riguardato una delle realtà circensi più celebri in assoluto.

Nel cast saranno presenti: Simone Ruini, Alessandro Mazzacani e Alessandra Bonisoli. Coreografie di Giorgia Grignani. Scenografie di Francesco Mutini.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Balestrazzi e Barozzi, la scuola di danza Backstage e il patrocinio del Comune. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza.