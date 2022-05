Sabato 14 aprile, presso la Biblioteca comunale Paolo Monelli (BLA) in via Silvio Pellico 9, secondo appuntamento 2022 con “FilosoFare – Filosofia con i bambini”. Si tratta di un doppio incontro, a cura questa volta di a cura di Ilda Mauri (Associazione Filò. Il filo del pensiero) dove i più piccoli vengono accostati in modo giocoso e divertente ai temi filosofici.

Ecco il programma. Alle ore 10.00 laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni intitolato “Animare le storie”. Tutto ciò che troviamo nei libri può portarci ad immaginare e scoprire nuovi mondi… e succede così che conosciamo e costruiamo il nostro mondo. Vedremo le pagine prendere vita e ci divertiremo ad esplorarle insieme attraverso parole, pensieri ed emozioni!

Alle ore 11.15 invece, laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni dal titolo “Un’idea”. A volte compare all’improvviso, altre volte dobbiamo lavorarci a lungo, a volte non la troviamo più… ma cos’è un’idea? Un laboratorio di filosofia per esplorare insieme le nostre domande e i nostri pensieri in modo divertente.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per info e iscrizioni: biblioteca@fiorano.it oppure 0536/833403. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Collegio San Carlo e sostenuta da Fondazione Modena.