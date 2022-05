Sereno o poco nuvoloso per locali addensamenti pomeridiani sui rilievi, dove non si escludono brevi e isolati rovesci. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 12 e 14 gradi; massime in aumento tra 21 e 24 gradi. Venti deboli di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa. Mare poco mosso.

(Arpae)