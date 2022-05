“Sicuri in un paese sicuro” è il titolo dell’iniziativa che domani, martedì 10 maggio, dalle ore 09.00, coinvolgerà le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Castiglione dei Pepoli, Camugnano e San Benedetto Val di Sambro. L’evento torna in presenza dopo le limitazioni sanitarie legate alla pandemia, per la gioia dei ragazzi che impareranno la sicurezza stradale divertendosi. Saranno spiegate, infatti, le regole base per gli automobilisti, i ciclisti e i pedoni affinché la strada sia un luogo sicuro per tutti.

A promuovere la giornata è l’autoscuola Fly di Castiglione, in collaborazione con ACI e l’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale e vede la partecipazione delle forze dell’ordine locali (Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Locale, Polizia Ferroviaria), Croce Rossa, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Hanno partecipato all’iniziativa anche Ca.S.P (Valle del Brasimone) e Coop Reno. Per tutta la mattinata in piazza della Libertà di Castiglione, ci saranno delle prove legate al tema delle regole e della sicurezza stradale. Ogni prova è adeguata all’età degli studenti. alla conclusione della giornata verranno consegnate speciali patenti agli studenti coinvolti.