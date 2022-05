Castelnovo ne’ Monti, in occasione della festività del Santo Patrono – San Pancrazio, Giovedì 12 maggio, l’Ospedale Sant’Anna e i Servizi Territoriali del Distretto garantiranno solo le attività d’urgenza come nei giorni festivi. Sportelli CUP-SAUB, Centro Prelievi, Servizio Salute Donna, Pediatria di Comunità, Ambulatori specialistici, Sanità pubblica, Salute mentale saranno chiusi.

L’assistenza dei medici e dei pediatri di famiglia, per il Comune di Castelnovo ne’ Monti, sarà assicurata dal servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), che per la sede di Castelnovo ne’ Monti sarà attiva dalle ore 8 contattando il numero verde 800-231122. Nei rimanenti Comuni del Distretto montano l’assistenza medica e pediatrica di base sarà regolarmente garantita.

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico – tel. 0522 617328 dal lunedì al venerdì dalle 9 a mezzogiorno – sabato dalle 8.30 alle 11.30