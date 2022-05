Su Marketplace di Facebook proponeva la vendita di borse per motociclo ma, una volta concordato l’affare e ricevuti i soldi, un astuto 38enne napoletano spariva nel nulla. L’uomo è stato identificato grazie alle indagini telematiche dei carabinieri della tenenza di Scandiano a cui la vittima, una 54enne abitante nel reggiano, ha sporto denuncia.

Dopo aver concordato modalità di pagamento e spedizione di due borse per il suo motociclo, come concordato la vittima provvedeva al pagamento della somma richiesta ammontante a 300 euro più 20 euro di spedizione. Con il passare del tempo, non vedendosi recapitare quanto acquistato e non riuscendo più a contattare il venditore, il malcapitato reggiano si è presentato ai carabinieri della tenenza di Scandiano formalizzando la denuncia. Da qui le indagini dei militari che hanno portato all’identificazione del presunto autore della truffa, che è stato dunque denunciato.