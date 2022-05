Grazie a inserzioni esca piazzate online su siti di annunci proponeva la vendita di una consolle PS4, e quando su di una carta prepagata giungevano i soldi della compravendita al pagamento non corrispondeva la spedizione. Così un 38enne residente nella provincia di Napoli, identificato grazie alle indagini telematiche dei carabinieri della stazione di Correggio, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia quale presunto autore del reato di truffa.

La vittima, un 23enne abitante nel reggiano, con l’intento di acquistare una consolle della PS4, ha risposto ad un annuncio su un sito online. Dopo aver concordato modalità di pagamento e spedizione ha provveduto a versare al venditore 210 euro. Con il passare del tempo, non vedendosi recapitarsi la consolle e non riuscendo più a contattare il venditore, ha materializzato di essere rimasto vittima di una truffa si è presentato ai carabinieri della stazione di Correggio, formalizzando denuncia. Dopo una serie di riscontri i militari hanno indirizzato le loro attenzioni sull’odierno indagato, nei cui confronti sono stati acquisiti una serie di elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di truffa, per la cui ipotesi è stato quindi denunciato.